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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

12.08.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığındaki bayramlaşma programına katılacak, itfaiye teşkilatını ziyaret edecek, Karapınar'da vatandaşlarla bayramlaşacak.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde partililerle bayramlaşma için düzenlenecek törende yer alacak.

- Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılacak. 

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

3- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de başlayacak. 

4- Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda Senegal ile karşılaşacak.

5- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 13 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı öncesi müsabakanın yapılacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

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