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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Ahmet Sertan Usul   | 04.10.2019
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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