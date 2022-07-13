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İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 136 şüpheli tutuklandı

İstanbul genelinde son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 1355 şüpheliden 136'sı tutuklandı.

Uğur İslamoğlu   | 13.07.2022
İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 136 şüpheli tutuklandı

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yapan şüphelilerin yakalanması için il genelinde 4-12 Temmuz'da operasyonlar düzenleyerek uygulamalar yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fatih, Beylikdüzü, Avcılar, Esenler ve Ataşehir'de belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 13 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 269 kilo 900 gram metamfetamin, 33 kilo 500 gram eroin, 19 kilogram kokain, 27 kilo 500 gram skunk ile 38 bin 635 ekstazi hap ele geçirildi.

Aynı tarihlerde İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 17 kilo 235 gram uyuşturucu ile 681 uyuşturucu hap geçirilirken 1342 şüpheli de gözaltına alındı.

Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan toplam 1355 şüpheliden 136'sının çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

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