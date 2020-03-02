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Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahra hastanesi kuruldu.

Mehmet Demirhan   | 02.03.2020
Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri Fotoğraf: Mehmet Demirhan/AA

Şırnak

Irak'ta Kovid-19 vakalarının görülmesi üzerine Habur Sınır Kapısı'nda tedbirler sürüyor.

Bu kapsamda Irak üzerinden yurda giriş yapacak Türk vatandaşları için gümrük girişine sahra hastanesi kuruldu.

Sınır kapısına gelen Türk vatandaşların, sahra hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda girişi sağlanıyor.


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