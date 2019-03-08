Güngören'de 5 katlı binada yangın: 4'ü çocuk 16 kişi kurtarıldı
Bir binanın giriş katındaki elektrik panosundan çıkan yangında 4'ü çocuk 16 kişi dumandan etkilendi.
Güngören'de 5 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosundan çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan ve tahliye edilen 4'ü çocuk 16 kişi, dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Güneştepe Mahallesi Buket Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede elektrik panosu ve kablolarını sararken binanın içerisi yoğun dumanla kaplandı, bazı bina sakinleri ise üst katlarda mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangında üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4'ü çocuk 16 kişiye, ambulanslarda müdahale edildi.
Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kağıthane'de tekstil atölyesinde yangın
Kağıthane'de 5 katlı bir binanın en üst katındaki bir tekstil atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Güzel Yonca Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki bir tekstil atölyesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kattaki tekstil ürünlerine sıçradı.
Yangın nedeniyle Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 6 kişi çatıda mahsur kaldı.
Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, çatıda mahsur kalanları kurtardı.
İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.