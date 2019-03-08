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Balıkesir'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Suat Salgın   | 08.03.2019
Balıkesir'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Balıkesir

Alınan bilgiye göre, Yaya Mahallesi mevkisinde, Mehmet Gönüllü idaresindeki 10 HF 252 plakalı yolcu otobüsü ile İsa Yılmaz yönetimindeki 17 YA 499 plakalı kamyon çarpıştı. 

Kazada, her iki araç da yol kenarındaki bariyerleri aşarak zeytinlik araziye savruldu.

Kazada, otobüs şoförü Mehmet Gönüllü ile ismi henüz belirlenemeyen otobüsün muavini olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 7 yolcu, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık ve Burhaniye Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kamyon sürücüsü İsa Yılmaz jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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