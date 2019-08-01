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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde 29 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan Rıdvan Tarhan olduğu belirlendi.

Ahmet Sertan Usul   | 01.08.2019
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağı bölgesinde 29 Temmuz'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde "Gabar Cephe 5"li yürütmede görevli "Welat Serhat" kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu kaydedildi.

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