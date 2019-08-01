Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'in Eruh ilçesinde 29 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan Rıdvan Tarhan olduğu belirlendi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağı bölgesinde 29 Temmuz'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
İç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde "Gabar Cephe 5"li yürütmede görevli "Welat Serhat" kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.