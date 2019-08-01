Antalya'nın ziyaretçi sayısı 8 milyonu aştı
Antalya Valisi Karaloğlu, kente gelen ziyaretçi sayısının yılın 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,96 artarak 8 milyon 193 bin 924 olduğunu bildirdi.
Antalya
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'yı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,19 artışla 2 milyon 601 bin 928 kişinin ziyaret ettiğini, bunun "bütün zamanların ay rekoru" anlamına geldiğini belirtti.
Vali Karaloğlu, "2019 yılı ilk 7 ayda yüzde 15,96 artışla 8 milyon 193 bin 924 kişi Antalyamıza gelmiştir emeği olan herkesi kutluyorum." ifadesini kullandı.
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