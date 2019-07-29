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Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hamdi Çelikbaş   | 29.07.2019
Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Siirt'in Eruh bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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