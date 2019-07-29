Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Siirt'in Eruh bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.