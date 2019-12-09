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Asya’nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Malezya Ulaştırma Bakanı Bakanı'nı kabul ediyor İçişleri Bakanlığı: "Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğu tespit edildi
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Türkiye

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 09.12.2019
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 7-8 Aralık'ta yapılan ve iki gün süren operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristlerden birinin, terörden aranalar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin sözde Amed Eyalati Dorşin Gücü sorumlusu 'Ciwan Tolhildan' kod adlı Musa Kalkan olduğu belirlenmiştir."

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