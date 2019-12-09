Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 7-8 Aralık'ta yapılan ve iki gün süren operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Teröristlerden birinin, terörden aranalar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin sözde Amed Eyalati Dorşin Gücü sorumlusu 'Ciwan Tolhildan' kod adlı Musa Kalkan olduğu belirlenmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.