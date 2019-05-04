Giresun'daki heyelanda kapanan kara yolu ulaşıma açıldı
Giresun'da meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda ulaşım, kontrollü şekilde sağlanmaya başladı.
Giresun
Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleri ve Sivas bağlantısını sağlayan kara yolunun Kotana mevkisinde meydana gelen heyelanda yamaçtan dökülen toprak birikintisi ve kaya parçalarının bir kısmı Karayolları ekiplerince temizlendi.
Yapılan çalışma sonucu araç geçişine uygun hale getirilen kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.