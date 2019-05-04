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Giresun'daki heyelanda kapanan kara yolu ulaşıma açıldı

Giresun'da meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda ulaşım, kontrollü şekilde sağlanmaya başladı.

Gültekin Yetgin   | 04.05.2019
Giresun'daki heyelanda kapanan kara yolu ulaşıma açıldı

Giresun

Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleri ve Sivas bağlantısını sağlayan kara yolunun Kotana mevkisinde meydana gelen heyelanda yamaçtan dökülen toprak birikintisi ve kaya parçalarının bir kısmı Karayolları ekiplerince temizlendi.

Yapılan çalışma sonucu araç geçişine uygun hale getirilen kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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