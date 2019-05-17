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Türkiye

Giresun'da bir terörist teslim oldu

Giresun'un Espiye ilçesi PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Atakan Çıtlak   | 17.05.2019
Giresun'da bir terörist teslim oldu

Giresun

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca 15 Mayıs Çarşamba günü başlatılan "Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Hilmi Özer" operasyonu kapsamındaki arama tarama faaliyeti sırasında, ilçenin Seydi köyü yaylasında öğle saatlerinde bölücü terör örgütü üyesiyle karşılaşıldı.

Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt üyesinin yapılan ilk sorgusunda "Kawa" kod adlı Behrüz Düdükkanlı (29) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Düdükkanlı'nın, sorgu için İl Jandarma Komutanlığına getirildiği öğrenildi.

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