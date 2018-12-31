Giresun 'katı atık bertaraf tesisi'yle artık daha temiz

GİRESUN - Gültekin Yetgin

Giresun'da faaliyete geçen düzenli katı atık bertaraf tesisiyle deniz ve derelere dökülen çöpler artık depolanarak çevreyi kirletmiyor.

Yaklaşık iki yıldır düzenli depolama yapılan tesise il genelindeki ilçe ve beldeler dahil birçok belediye çöp getiriyor.

Treylerler ile taşınan çöpler, tesiste ayrıştırılarak çevreye uygun şekilde depolama yapılıyor.

"Denize dökülen çöplerin önüne geçilmiş oldu"

Giresun İli Katı-Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği Müdürü Hüseyin Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birliğin Giresun İl Özel İdaresi de dahil ildeki 17 belediyeden oluştuğunu söyledi.

Görele ilçesi Çavuşlu beldesindeki düzenli katı atık bertaraf tesisine 17 belediyeden çöp gittiğini aktaran Taşkın, "Daha önce belediyeler deniz, dereler ya da belirlenmiş alanlarda vahşi depolama yapıyorlardı. Giresun merkezde de uzun yıllar boyunca çöp deniz kenarına döküldü. Katı atık bertaraf tesisinin hizmete girmesiyle tüm bu sorunlar ortadan kalktı." dedi.

Taşkın, çevreye dökülen çöplerin doğa ve insan sağlığına zararlarına işaret ederek, "Denize dökülen çöpler de ekosistem için tehlike arz ediyordu. Bu sorunların önüne geçilmiş oldu." ifadesini kullandı.

Tesisin hizmete girmesiyle çöplerin vahşi depolama yerine düzenli depolamaya yönlendirildiğini vurgulayan Taşkın, yaklaşık 2 yıldır düzenli depolama yapıldığını kaydetti.

Karadeniz Sahil Yolu güzergahında yer alan şehir çöplüğüne de artık çöp dökülmediğini aktaran Taşkın, "Giresun kent merkezinin çöpü, Giresun Adası'nın karşısına Aksu Deresi'yle denizin birleştiği alana dökülüyordu. Bu da Giresun için kötü bir görüntü oluşturuyordu. Bu olumsuzluğun da önüne geçilmiş oldu." diye konuştu.

Çöpler geri dönüşüme ayrılıyor

Hüseyin Taşkın, treylerler ile tesise taşınan çöplerin ayrıştırma deposunun önündeki havuza döküldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Havuzdan bant sistemiyle tambur sisteminin içinden geçerek parçalanıp bantlara yayılıyor. Bantlarda elle ayıklama yapıyoruz. Geri dönüşüme müsait çöpler var. Ekonomik değeri yüksek olan geri dönüşüme kazandırabileceğimiz çöpleri ayıklayıp bunların satışını yapıyoruz. Kalan posayı da düzenli depolama sahamıza döküyoruz. Orada da iş makinesiyle ezip günlük toprak örtüsüyle kapatarak bu işlemleri devamlı sürdürüyoruz."

Taşkın, geri dönüşümde çok büyük olmasa da bir miktar kazanç sağlandığını ifade ederek, "Tesisin işletmesini karşılayacak kadar değil. Sadece oradaki amaç çöpün hacmini azaltmak, tesisin ömrünü uzatmak." dedi.

Arıtılmış sular 2 kilometre hatla denize gidiyor

Tesiste arıtma sistemi olduğunu söyleyen Taşkın, "Düzenli depolama sahasının dibinde buluşan çöp suyu dengeleme havuzuna gidiyor, burada arıtma uygulanarak arıtmadan çıkan işlenmiş su, ki bu herhangi bir tehlike arz etmiyor, dereden denize kadar 2 kilometrelik hatla denize ulaşılıyor." ifadesini kullandı.

Atık suların rutin olarak analizlerinin referans laboratuvarlarda yapıldığını vurgulayan Taşkın, yine tesisin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce haftada 3 gün denetlendiğini sözlerine ekledi.