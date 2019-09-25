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GİBTÜ'de ilk ders Rektör Hatipoğlu'ndan

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Vahiyle irfanı, akılla vicdanı, tecrübeyle bilimi harmanlayarak hem ülkemizin hem de dünyamızın ortak mirasına katkılarınıza destek vereceğiz." dedi.

Zuhal Kocalar   | 25.09.2019
GİBTÜ'de ilk ders Rektör Hatipoğlu'ndan

Gaziantep

Bu yıl kapılarını öğrencilere açan Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (GİBTÜ) ilk dersi Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilk derste öğrencilere seslenen Prof. Dr. Hatipoğlu, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. 

Bu yıl üniversitenin iki fakültesine öğrenci alımı yapıldığını anımsatan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler, Ocak 2019 yılında rektör olarak atandığım Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde YÖK tarihinde pek örneği olmayan hızda iki fakülteye öğrenci alımı gerçekleştirdik. Açılan bölümlere siz sevgili öğrencilerimizin gösterdiği ilgi ile ülke ortalamalarının çok üstünde bir doluluk oranı elde ettik. Devletimizin ortaya koyduğu 2023 vizyonunu gerçekleştirecek gençler sizler olacaksınız. Bu bağlamda üniversitemizin adına yakışır şekilde İslam, bilim ve teknolojide dünyada ses getirecek ve geleceğe yön verecek donanımlı bireyler olmanız için var gücümüz ile gayret göstermekteyiz."

Gelecek yıl açılmasını planladıkları araştırma laboratuvarları ve bölümlerle de bölgede yükselen bir üniversite olacaklarını vurgulayan Hatipoğlu, "Vahiyle irfanı, akılla vicdanı, tecrübeyle bilimi harmanlayarak hem ülkemizin hem de dünyamızın ortak mirasına katkılarınıza destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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