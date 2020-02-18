Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada karar
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın beraatine ve tahliyesine karar verildi.
İstanbul
Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin 16 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki duruşma salonunda görüldü.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın beraatine ve tahliyesine karar verdi.
Davada, Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarında bulunduğu 8 sanığın da beraatine karar verildi.
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