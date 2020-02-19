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HSK'den Gezi Parkı davasına bakan mahkeme heyetine inceleme

HSK, Gezi Parkı davasında 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlattı.

Kemal Karadağ,Aylin Dal   | 19.02.2020
HSK'den Gezi Parkı davasına bakan mahkeme heyetine inceleme

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davaya bakan ve sanıklar hakkında beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesinin üyeleri hakkında inceleme başlatılmasını kararlaştırdı.

İncelemeyle konuyla ilgili kusur olup olmadığı araştırılacak, müfettiş raporunun ardından heyet hakkında karar verilecek. 

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