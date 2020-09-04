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Türkiye

Geleceğin 'siber kahramanları'na ücretsiz eğitim

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, geleceğin siber kahramanlarını aradıklarını, bu kapsamda lise ve üniversite öğrencilerine ücretsiz sertifikalı siber güvenlik uzmanlığı eğitimi verileceğini söyledi.

Arife Yıldız Ünal   | 04.09.2020
Geleceğin 'siber kahramanları'na ücretsiz eğitim

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde Türkiye Stratejik Teknoloji Dönüşümleri Araştırma Merkezi (TÜSİDAM) ile IntelProbe tarafından online eğitim programı düzenleneceğini belirtti. 

Bu sayede geleceğin siber güvenlik uzmanlarının yetişmesinin sağlanacağını ifade eden Koç, projenin ortaya çıkış gayesinin gençlerin bu alandaki bilgi birikimini ülke menfaatleri doğrultusunda değerlendirmek olduğunun altını çizdi.

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak siber güvenlik eğitimlerini Türkiye'nin siber güvenlik kapasitesini ve gücünü artıracak önemli yapı taşlarından biri olarak gördüklerini anlatan Koç, şöyle konuştu:

"Nitelikli insan gücümüzle siber güvenlikte ve bilgi güvenliğinde ürün geliştirmeden, kritik altyapılarımızın yönetimine tüm safhalarda daha kuvvetli bir Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz. Gençlerimiz burada aldıkları eğitimlerle kendilerine belirledikleri uzmanlık sahalarında derinleşerek üreten Türkiye'ye katkıda bulunacaklar. 3 yılda 100'den fazla eğitim, kamp ve seminer gerçekleştirdik. Şimdi bu başarılı projeyi lise ve üniversite öğrencilerine yönelik sertifikalı siber güvenlik uzmanı yetiştirecek bir safhaya taşıyoruz."

Eğitim için başvurular

Söz konusu eğitim için başvuruların "http://bit.ly/81siber" sayfasından yapıldığını bildiren Koç, ilk dersin 15 Eylül'de başlayacağı siber güvenlik akademisi için 9 Eylül'de online sınav yapılacağını açıkladı.

Koç, sınav sonrası belirlenen 100 kişilik kontenjanda yerini alan öğrencilerin 1 yıl online eğitim alacağını kaydetti.

Eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin, online uygulama eğitimleri sonrasında her konu başlığı üzerinden sınav yapılacağını anlatan Koç, "Lise ve üniversite öğrencilerinin katılımına yönelik 1 yıl sürecek online eğitim programı kapsamında gerçekleştirilecek sınavların akabinde proje sunumlarını başarıya tamamlayan öğrenciler sertifikalarını alacak." diye konuştu.

Devam zorunluluğunun bulunduğu eğitimlerde yoklama yapılacağına dikkati çeken Koç, "Online eğitim sonrasında yapılacak sınavlardan geçer not alıp, bitirme projesini başarıyla tamamlayan her öğrenciye 'siber güvenlik uzmanı' sertifikası verilecek. Müfredat ve eğitim düzeyi, uluslararası standartlara istinaden hazırlanmış olup lise ve üniversite öğrencileri eş zamanlı olarak eğitim alacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Geleceğin 'siber kahramanları'na ücretsiz eğitim

Geleceğin 'siber kahramanları'na ücretsiz eğitim