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Türkiye, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Dağa götürülen hukuk fakültesi öğrencisinin ailesi evlatlarına kavuşmak istiyor

İstanbul'da hukuk fakültesinde okurken 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürülen Mikail Erdinç'in ailesi, oğluna kavuşacağı günün hayalini kuruyor

Mesut Varol   | 04.09.2020
Dağa götürülen hukuk fakültesi öğrencisinin ailesi evlatlarına kavuşmak istiyor Fotoğraf: Mesut Varol / AA

Van

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan Erdinç ailesi, 6 yıl önce üniversitede okurken terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürülen oğulları Mikail'e güvenlik güçlerine teslim olarak devletin şefkatine sığınması çağrısında bulundu.

Yusuf ve Gevez Erdinç'in 7 çocuğundan biri olan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Mikail Erdinç, 23 yaşındayken 2014'te PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürüldü.

Yıllardır çocuklarından haber alamayan acılı çift, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin Diyarbakır'daki il binası önünde başlattığı oturma eylemine 22 Şubat'ta katıldı.

Diyarbakır'da bir süre kaldıktan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerine dönen anne ve baba, salgının sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla tekrar Diyarbakır'daki "evlat nöbeti"ne katılmayı planlıyor.
Oğullarından kalan fotoğraflara bakarak kavuşacakları günün ümidiyle yaşayan aile, bu umutlarının gerçekleşmesi için Mikail'den güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi. 

Yusuf Erdinç, AA muhabirine, 6 yıldır çocuklarından hiçbir haber alamadıklarını belirterek evlatları dönen aileleri gördükçe umutlarının arttığını söyledi.

Küçük yaşta çocukların kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu dile getiren Erdinç, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. Oğlumu onlar götürdü. Ya zorla kaçırdılar ya da kandırdılar. Çocuğumun yerini göstersinler. Ona kavuşmak tekrar sarılmak istiyorum." dedi.

"Oğlumu almadan o çadırdaki eylemi bırakmayacağım"

Evlatlarına kavuşmak için Diyarbakır'da başlatılan oturma eylemine katıldıklarını anlatan Erdinç, şöyle devam etti:

"Oğlumu almadan o çadırdaki eylemi bırakmayacağım. Ya oğlum gelecek ya da cenazemi oradan alırlar. Bir ömür boyunca orada bekleyeceğiz. 13-15 yaşındaki çocukları kandırarak götürüyorlar. Bu insanlık dışıdır. Anneler çocukları için kan ağlıyor. Allah kabul etmesin. Oğluma sesleniyorum; seni okuttum avukat ol diye. Birazcık babana, annene acı. Dön gel. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı baş kaldıramaz. Korkma gel, devletimiz yanınızda."

Gevez Erdinç de yüreğinin evlat hasretiyle yandığını ifade ederek, "Başta sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bu süreçte hiç yalnız bırakmadılar. Çocuğumu çok özledim. Yalvarırım çocuğum gelsin artık. Yıllardır onun hasretini çekiyorum. Dayanacak gücümüz kalmadı, artık dön evine." şeklinde konuştu.

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