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'Türksat 5A'nın Yolculuğu' dijital sergisi ünlü ressamların gözünden yorumlandı

"Türksat-5A'nın Yolculuğu" resim sergisi yapay zekayla ünlü ressamların gözünden yeniden yorumlandı.

Arife Yıldız Ünal   | 04.02.2021
'Türksat 5A'nın Yolculuğu' dijital sergisi ünlü ressamların gözünden yorumlandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ofis tarafından 2021 yılı başında açılan serginin 4-12 yaş grubundaki çocuklarca yoğun ilgi gördüğünü belirterek, sergiye Türkiye'nin dört bir yanından binlerce çocuğun Türksat 5A'nın yolculuğunu anlatan resimlerle katıldıklarını dile getirdi.

Türksat 5A'nın fırlatıldığı 8 Ocak'ta yayımlanmaya başlanan sergi için Dijital Dönüşüm Ofisinin yeni bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade eden Koç, "Dijital sergide bulunan resimleri kullanarak makine öğrenmesi yöntemleriyle hazırlanan resimler, yapay zeka uygulamalarının bir örneği oldu. Bu çalışma farklı kişilerin yani çocuklarımızın yaptığı resimleri 'Acaba başka bir sanatçı kendi yorumuyla nasıl çizerdi?' sorusuna bir cevap olarak yorumlanabilir." dedi.

Koç, "stil transferi" ismi verilen yöntemin bir fotoğrafta kullanılan teknik ve stillerin başka bir fotoğrafa aktarılması olduğunu anlatan Koç, "Bu yolla çocuklarımızın eserleri, 3 farklı sanatçının önemli eserlerinden yola çıkılarak tekrar yorumlandı." diye konuştu.

Ünlü ressamların eserlerine dönüştürülen çalışmalarda İbrahim Çallı, Vincent Van Gogh ve Katsushika Hokusai'nin eserlerinin kaynak olarak kullanıldığını bildiren Koç, çocukların bilime ve sanata karşı ilgisinin asla kaybolmaması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Sergiye "turksat5aninyolculugu.cbddo.gov.tr" adresinden ulaşabileceğini ifade eden Koç, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların genç yaşta bilime ve sanata yönelmesi, bu konuda teşvik edilmesi çok önemli. Bu hususta onları desteklemeli, meraklarını artırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.


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