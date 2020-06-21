Gaziantep'te askeri araç devrildi: 5 asker yaralı
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
Gaziantep
Alınan bilgiye göre, 1. Hudut Tabur Komutanlığı personelini taşıyan askeri araç, Gaziantep'in Karkamış ilçesi girişinde devrildi.
Kazada yaralanan 5 asker, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı 3 asker, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Tedavileri devam eden iki askerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.