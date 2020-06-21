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Valinin şehit ailesini ziyaretinde ilginç tesadüf ortaya çıktı

Kastamonu'ya yeni atanan ve Babalar Günü nedeniyle şehit babası Selahattin Tokat'ı ziyaret eden Vali Avni Çakır'ın kardeşinin de Tokat'ın oğlu ile aynı gün aynı yerde şehit düştükleri öğrenildi.

Özgür Alantor   | 21.06.2020
Valinin şehit ailesini ziyaretinde ilginç tesadüf ortaya çıktı

Kastamonu

Kastamonu Valiliğine atanan Avni Çakır'ın Babalar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği şehit babası Sadık Tokat'ın oğlu ile kardeşinin, aynı gün aynı yerde şehit düştüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Valiliğine atanmasının ardından geçtiğimiz çarşamba günü kentteki görevine başlayan Çakır, Babalar Günü dolayısıyla şehit babası Sadık Tokat'ı ziyaret etmeye karar verdi.

Ziyarete giderken İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran ile yaptığı sohbette, Tokat'ın oğlu Selahattin Tokat ile kardeşi Ali Çakır'ın 1993 yılında Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen hain saldırıda aynı anda şehit olduğu ortaya çıktı.

Vali Çakır ve şehit babası Tokat, şehidin kabrini ziyaretlerinde dua etti.

Vali Çakır, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi için de bu tanışmanın çok büyük bir tesadüf olduğunu söyledi.

Çakır, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız atandığımız günden itibaren şehit aileleri ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman emrinde olmamız talimatını verdi. Bu kapsamda biz de ilk ziyaretlerimizi şehit ailelerine yaptık. Ziyaret ettiğimiz şehit babalarımızın Babalar Günü'nü kutladık. Tüm şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanındayız." dedi.

İlk ziyaretini Sadık Tokat'a yaptıklarını ifade eden Çakır, "Kardeşim ile Sadık amcanın oğlunun aynı olayda şehit olduğunu öğrendim. İlahi bir tesadüftü." diye konuştu.

Şehit babası Tokat ise birçok köy sakininin köyünü terk etmesine rağmen oğlunun şehit olmasının ardından köyünü terk etmediğini, her gün oğlunun mezarına giderek dua ettiğini söyledi.

Vali Çakır'ın dün kendisini ziyaret ettiğini aktaran Tokat, "Bana ziyarete gelirken durumu öğrenmiş. 'Bundan sonra da sık sık ziyaret edeceğim. İlk ziyaretimi sana yaptım' dedi. Vali Bey'in kardeşi ile oğlumun birlikte fotoğrafı var mı diye bakacaktık ama albümleri bulamadık. Daha sonra gelecek bakacağız." ifadelerini kullandı.

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