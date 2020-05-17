Euro
7.47
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,742.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve meydanlardaki son durum
logo
Türkiye

Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ziyarete kapatılınca sessizliğe bürünen tarihi Frig Vadisi'nin cazibe merkezi Emre Gölü, pelikan misafirleriyle şenlendi.

Arif Yavuz   | 17.05.2020
Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da geniş bir alanı kapsayan Frigya, son günlerde koronavirüs salgını dolayısıyla sakin günlerini yaşıyor.

İhsaniye ilçesinde 2017'de Tarım ve Orman Bakanlığının "tabiat parkı" ilan ettiği Frig Vadisi, 3 bin yıllık tarihin yanı sıra yağmur ve rüzgarın etkisiyle tüf kayaç yapısında oluşan peribacaları, oyma kaya mezarları ve anıt abidelerle dikkati çekiyor.

Tarih ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, ATV, kano, bisiklet gibi sportif aktivitelerin yapıldığı ve sosyal tesislerin yer aldığı Emre Gölü de yerli ve yabancı turistlerce ilgi görüyordu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında sosyal tesisleri ve sportif aktiviteleri kısıtlanan Emre Gölü, bahar ayında gelen göçmen kuşlarla şenlendi.

Frigya'nın cazibe merkezi olan Emre Gölü'ne gelen pelikanlar, sığ sularda topluca avlanıyor. Göl üzerinde uçan pelikan sürüsü, güzel görüntülerin de oluşmasını sağlıyor.

Çok sayıda balık türünün yaşadığı tatlı su kaynağı Emre Gölü'ndeki pelikanlar, bir süre konakladıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aştı
Polis Akademisinin Kovid-19 raporunda 'Türk pandemi savaşçıları'na ilişkin uyarı
Çin ana karasında son 24 saatte 5, Güney Kore'de 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
Kovid-19 ile sarsılan turizm sektörü 'sağlık'la şekillenecek

Benzer haberler

Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü pelikanlar ile şenlendi

Girişimci iş kadınının "kızlarım" dediği inekleri ekmek kapısı oldu

'Mor majeste' patatesinin deneme ekimleri yaygınlaşıyor

Tescilli lezzet 'ekmek kadayıfı' satışlarında ramazan bereketi

Tescilli lezzet 'ekmek kadayıfı' satışlarında ramazan bereketi