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15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve meydanlardaki son durum
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Türkiye

İçişleri Bakanlığından 'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' genelgesi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

Hamdi Çelikbaş   | 17.05.2020
İçişleri Bakanlığından 'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' genelgesi

Ankara

Genelgeye göre 1 Haziran-1 Ekim arasında toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk ve maske kullanımı kriterleri titizlikle takip edilecek.  Trafik denetimlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.

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