İçişleri Bakanlığından 'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' genelgesi
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.
Ankara
Genelgeye göre 1 Haziran-1 Ekim arasında toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk ve maske kullanımı kriterleri titizlikle takip edilecek. Trafik denetimlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.