Euro
9.95
Dolar
8.23
BIST 100
1,385.91
Altın
1,775.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

FETÖ'nün yeniden yapılanması davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanmasına yönelik 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Serdar Açıl,Cemil Murat Budak   | 28.04.2021
FETÖ'nün yeniden yapılanması davasında karar

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanmasına yönelik 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanıkların son sözlerinin ardından hükmü açıklayan mahkeme, örgütün kadın yapılanmasındaki önemli isimlerinden "kozmik bacı" lakaplı Yasemin Ören'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl, "resmi belgede sahtecilik suçundan" da 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Sanık Nahit Ören, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl, sanıklar Adem Gökçe ve Refigül Aykış aynı suçtan 8'er yıl 9'ar ay hapis cezası aldı. Gökçe, ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Tutuksuz sanıklardan Hatice Gökçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Safiye Güler ile Özlem Tosun da aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapse mahkum edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi
Bakan Koca: BioNtech aşısının iki dozu arasındaki süre 6-8 hafta olacak
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385'e yükseldi
BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin: Haziranda 30 milyon doz aşıyı Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz
YÖK üniversitelere tam kapanma sürecinde 'uzaktan eğitime geçilmesini' tavsiye etti

Benzer haberler

FETÖ'nün yeniden yapılanması davasında karar

FETÖ'nün yeniden yapılanması davasında karar

Yargıtay'daki 'Selam Tevhid' kumpası davasında sona gelindi

Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Edirne'de FETÖ şüphelisi 6 muvazzaf asker yakalandı

Edirne'de FETÖ şüphelisi 6 muvazzaf asker yakalandı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 532 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 532 gözaltı kararı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı