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FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusuna 10 yıl hapis

FETÖ'nün Yargıtay yapılanmasında grup sorumlusu olan eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Kemal Karadağ   | 20.05.2019
FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusuna 10 yıl hapis

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Yargıtay yapılanması"nda grup sorumlusu olan eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tepedelen'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmasına devam edildi. Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Tepedelen ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Tepedelen, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. FETÖ'ye ait okullarda okumadığını iddia eden Tepedelen, örgütsel stratejilerin belirlendiği toplantılara da katılmadığını savundu. Tepedelen, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullandığına ilişkin tespitleri de reddetti. 

Sanık Tepedelen ile avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından okundu.

Karara göre, sanık Mustafa Kemal Tepedelen'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesinde indirim uygulanarak ceza 10 yıla indirildi.

Mahkeme heyeti, sanık Tepedelen'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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