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Emine Erdoğan'dan Dünya Yetimler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bizler yetim bir peygamberin ümmeti olarak, yetimin yüzündeki tebessümün dünyayı güzelleştireceğine inanıyoruz. Bir yetimi sevindirip, yüzünü güldürene ne mutlu." değerlendirmesinde bulundu.

Aynur Ekiz   | 20.05.2019
Emine Erdoğan'dan Dünya Yetimler Günü mesajı

Ankara

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bugün dünyada 400 milyondan fazla yetim çocuk var. Her biri hayata tutunmaya çalışıyor." ifadelerine yer verdi. 

Emine Erdoğan, "#DünyaYetimlerGünü" etiketiyle paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Bizler yetim bir peygamberin ümmeti olarak, yetimin yüzündeki tebessümün dünyayı güzelleştireceğine inanıyoruz. Bir yetimi sevindirip, yüzünü güldürene ne mutlu."


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