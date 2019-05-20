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Meteorolojiden 12 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Yurdun iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Ayşenur Sağlam   | 20.05.2019
Meteorolojiden 12 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın yarın öğle saatleri itibarıyla iç kesimlerde etkisini arttırarak batı ve güneybatı yönlerden yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Ankara, Uşak, Konya, Aksaray, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'de saatte 50 ila 70 kilometre, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir ile Ankara'nın güney ilçelerinde de saatte 50 ila 80 kilometre hızda eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve toz taşınımıyla hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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