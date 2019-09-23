Euro
6.31
Dolar
5.74
BIST 100
99,820.85
Altın
1,518.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

FETÖ'nün mahrem imamı eski BTK çalışanına hapis

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamlarından eski BTK çalışanı Mehmet Altınsoy'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Tanju Özkaya,Serdar Açıl   | 23.09.2019
FETÖ'nün mahrem imamı eski BTK çalışanına hapis

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamlarından eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Mehmet Altınsoy, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Altınsoy ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Altınsoy, örgütün mahrem yapılanmasında yer almadığını öne sürdü.

Aleyhindeki tanık beyanları ve teşhis tutanaklarının gerçeği yansıtmadığını savunan Altınsoy, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, heyetin kararını açıkladı.

Karara göre sanık Altınsoy'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Korku duvarı Tahrir'de yıkılıyor
İran-ABD satrancında son durum
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor

Benzer haberler

FETÖ'nün mahrem imamı eski BTK çalışanına hapis

FETÖ'nün mahrem imamı eski BTK çalışanına hapis

Eski Yargıtay üyesi Aytaç'a hapis cezası

Darbecilerin cephaneliği yağmalaması güvenlik kamerasında

Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında görevli polisten 'ByLock' itirafı

Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında görevli polisten 'ByLock' itirafı
'15 yaşında 'piknik' adı altında dağa kaçırıldım'

'15 yaşında 'piknik' adı altında dağa kaçırıldım'
Eski HSYK üyesi Kerim Tosun'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Eski HSYK üyesi Kerim Tosun'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı