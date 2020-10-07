İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon: 20 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü MLKP’ye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün propagandasını yaptıkları iddia edilen 24 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.