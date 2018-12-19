FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış tarifesi 'Signal'de

FETÖ'nün gizli haberleşme programlarından "Signal" aracılığıyla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan örgüt üyelerine kaçış için fiyat tarifesi ve çeşitli talimatlar gönderildiği belirlendi.

EDİRNE - HAKAN ŞAHİN

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), kullandığı gizli haberleşme programlarından "Signal" aracılığıyla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan mensuplarına kaçış için fiyat tarifesi ve çeşitli talimatlar gönderdiği ortaya çıktı.

FETÖ'ye yönelik Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ üyelerinin sözde üst düzey yöneticilerle "Signal" aracılığıyla haberleştiği tespit edildi.

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 2 şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçecek mensuplarına örgütün gizli haberleşme programlarından "Signal" aracılığıyla gönderilen fiyat tarifesi, çeşitli talimatlar ve Meriç Nehri'nden geçmek için alınan önlemlerin yer aldığı yazışmalara ulaşıldı.

"Signal" programından gönderilen mesajlar şöyle:

- "Mali hazırlık kapsamında asgari hazırlık yapıldı? Geçiş ücreti yetişkin başı bin 750 ile 2 bin 250 avro arasında, 0-4 yaş arası ücretsiz bunlar şu an ki fiyatlar. Teyit yapılmalı."

- "Yunanistan'da kalış maliyeti 4 kişilik bir aile için bin 500 avro, Yunanistan'dan kalkış maliyeti de ihtiyaç duyulan evrak ve hedef ülkeye ulaşmak için değişkendir."

- "Kaçış ücreti hariç yanınızda 10, 20, 50 avro bozukluk var mı? Ayrıca yanınızda 300-500 lira var mı?"

- "Kaldığınız yerde ve buluşma yerine giderken fiziki takip altında olup olmadığınıza dikkat edin. Eğer bundan şüpheleniyorsanız bunu anlamanın basit yolu kaldığınız yerden çıkınca mezarlık veya park gibi açık bir alana giderek bir süre etrafınızı kontrol etmek."

- "Can yeleğini hediyelik eşya çantasına koyun" talimatı

Yunanistan'a kaçarken düzensiz göçmenlerle hareket eden FETÖ üyelerinin alacakları önlemlere ilişkin talimat niteliğindeki yazışmalar ise şöyle:

- "Ahaliyle özellikle de kaçaklarla siyasi söylemlere girmeyin."

- "Kaçakların yanında telefonunuzu deşifre etmeyin, ıslanmaz kılıflar taşıyın."

- "Hepinizde temiz hat var ama yinede telefon görüşmesi yaparken dikkatli olun. Ne kadar az detay konuşursanız o kadar iyidir. Sadece lüzumlu şeyleri görüşün."

- "Özellikle sistem yüklü telefonlarınızı muhafaza edin, başkalarının eline geçme ihtimalini düşünerek bilgileri (numaralar, isimler, notlar) gerekmedikçe kaydetmeyin. Kaydetmek gerekirse başkalarının anlamayacağı şekilde kodlayın ve saklayın."

- "Yüzme bilsin bilmesin herkes can yeleği takmalı. Bazen kaçakçılar yeleği ayarlar, almadan bizimle istişare edin. Aşırı kilolu, hamile, sakat olanlar mutlaka belirtsin. Can yeleği alırken kilonuza göre köprülü can yelekleri genelde daha iyidir. Ancak yer tutması ve dikkat çekmesi nedeniyle şişme can yeleği daha pratiktir."

- "Yelek almaya gittiğiniz zaman kılık, kıyafet ve hareketlerinize dikkat edin dikkat edin emare vermeyin bazı satıcılar şüphelenebilir. Decathlon gibi veya imkanı olanlar için internetten satın almak daha uygundur. Yeleği taşırken dikkat çekmemek için hediyelik eşya çantasına koyun. Bota binmeden önce herkes can yeleğini mutlaka giymeli. Tüm bağlantılarını tam yapmalıdır."