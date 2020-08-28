FETÖ'nün 'emniyet mahrem kadın yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı
Mersin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Mersin
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca, 12 kişinin örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edildi.
Yakalama kararı çıkarılmasının ardından düzenlenen operasyonda 8 zanlı Mersin'de, iki şüpheli de Ankara ve Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan iki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.