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FETÖ'nün 'emniyet mahrem kadın yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı

Mersin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Sezgin Pancar   | 28.08.2020
FETÖ'nün 'emniyet mahrem kadın yapılanması'na operasyon: 10 gözaltı

Mersin

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca, 12 kişinin örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edildi.

Yakalama kararı çıkarılmasının ardından düzenlenen operasyonda 8 zanlı Mersin'de, iki şüpheli de Ankara ve Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan iki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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