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FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya mahkemesinde sorgulandı

Türkiye'nin Brezilya'dan iadesini talep ettiği FETÖ üyesi Ali Sipahi, Brezilya Federal Mahkemesince sorgulandı.

Ömer Yetkin Acar   | 03.05.2019
FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya mahkemesinde sorgulandı

Sao Paulo

Türkiye'nin Brezilya'dan iadesini talep ettiği ve 5 Nisan’dan bu yana gözaltında tutulan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Ali Sipahi, Brezilya Federal Mahkeme Yargıcı Fernando Quadros da Silva tarafından sorgulandı.

Sao Paulo’da 7. Ceza Mahkemesinde görülen ilk sorgu duruşmasında, Ali Sipahi’nin ifadesi, avukatları ve davaya müdahil olan kamu avukatının önünde alındı.

Sipahi’nin avukatları, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını ve davanın Yüksek Mahkemedeki sorumlu Yargıcı Edson Fachin’in katılacağı bir duruşma talep etti.

Federal Yargıç Fernando Quadros da Silva Sipahi’nin tutukluluk haline Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fachin tarafından karar verileceğini bildirdi.

Tutukluluğu süren Ali Sipahi, mahkeme salonundan Federal Polis eşliğinde ayrıldı.

Mahkeme yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yargıç Fachin, sorgu kayıtlarını inceledikten sonra Ali Sipahi’nin tutuksuz yargılanıp yargılanmamasına karar verecek.

Sipahi’nin bir sonraki duruşmasının ne zaman yapılacağı hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Sipahi’nin FETÖ’ye bağlı Türkiye Brezilya Sanayi ve Ticaret Odası ve Türkiye Brezilya Kültür Merkezinde faaliyetler yürütmek, FETÖ’nün Belo Horizonte temsilcisi olmak, Fetullah Gülen’in 25 Aralık 2013’deki talimatı sonrasında Bank Asya’ya para yatırmak suçlarından Türkiye’ye iadesini istemişti.

Ali Sipahi, ABD'den Brezilya’ya döndüğü 5 Nisan tarihinde Sao Paulo Guarulhos havaalanında gözaltına alınmıştı.

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