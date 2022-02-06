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Sınırları yasa dışı geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu 18 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırları yasa dışı yollardan geçmeye çalışan, aralarında terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarının da olduğu 18 kişinin yakalandığını duyurdu.

Özcan Yıldırım   | 06.02.2022
Sınırları yasa dışı geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu 18 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtildi.

Açıklamada incelemelerin ardından yakalananlardan üçünün FETÖ, üçünün PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.

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