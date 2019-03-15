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Türkiye, Yeni Zelanda'da İslam Düşmanı Saldırı

Fener Rum Patrikhanesi terör saldırısını kınadı

Fener Rum Patrikhanesi, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Etem Geylan   | 15.03.2019
Fener Rum Patrikhanesi terör saldırısını kınadı

İstanbul

Fener Rum Patrikhanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ekümenik Patrik Bartholomeos Hazretleri ve bugün sabahtan mart ayı mutat toplantısını yapmakta olan Sen Sinod Meclisi üyeleri, Yeni Zelanda‘nın Christchurch şehrindeki iki camiye yapılan caniyane terör saldırılarını telin etmektedirler." ifadelerine yer verildi. 

Patrik Bartholomeos'un saldırıyı kınadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Patrik Hazretleri ve Metropolitler bu terör eylemini ve her türlü kindar, köktendinci girişimleri katiyetle kınamakta ve herkesi barış içinde bir arada var olmanın güzelliğini yaşamaya ve iş birliğine davet etmektedirler. Bu zalim terör eyleminde hayatını kaybedenlerin ailelerine derin üzüntü, taziye ve desteklerini ifade etmekte, yaralananlara ise acil şifalar dilemektedirler. Patrik Hazretleri, Yeni Zelanda Metropoliti Sayın Miron ile temasa geçerek Patrikhane‘nin yukarıdaki mesajını ülkenin yetkililerine, Müslüman cemaatine ve Yeni Zelanda halkına iletmesini istemişlerdir."



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