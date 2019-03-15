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Türkiye, Yeni Zelanda'da İslam Düşmanı Saldırı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Kınama konumundan aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı hakkında, "Dünyanın artık kınama konumundan aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

İlyas Gün   | 15.03.2019
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Kınama konumundan aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum

Samsun

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı ile ilgili, "Bundan sonraki süreçte artık dünyanın, nefret diline, ayrılıkçı, İslam'ı korku şeklinde gösteren bu tür yaklaşımlara karşı bir olma zamanının geldiğini düşünüyorum. Dünyanın artık kınama konumundan aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Kasapoğlu, Samsun'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da canice, alçakça bir saldırı sonucu 50'ye yakın kişinin şehit olduğunu söyledi.

Hiçbir şekilde hiçbir aklıselimin kabul edemeyeceği cinayet ötesindeki katliamı şiddetle kınayan Kasapoğlu, "Buna vesile olan, bunu yapanları lanetliyorum. Bundan sonraki süreçte artık dünyanın, nefret diline, ayrılıkçı, İslam'ı korku şeklinde gösteren bu tür yaklaşımlara karşı bir olma zamanının geldiğini düşünüyorum. Dünyanın artık kınama konumundan aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, İslam'ın nurunu hiçbir zaman hiçbir gücün söndüremeyeceğini vurguladı.

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