Trump'tan 'Yeni Zelanda'nın yanındayız' mesajı
ABD Başkanı Trump, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayımladı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Müslüman veya cami kelimelerini kullanmadan taziye mesajı yayımlaması tepki çekti.
Washington
ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırılarına ilişkin taziye mesajı yayımladı.
My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Mart 2019
Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Korkunç cami katliamı sonrası Yeni Zelanda halkına en içten sempatilerimi ve iyi dileklerimi yolluyorum. 49 masum insan anlamsızca öldü ve birçoğu yaralandı. ABD olarak yapabileceğimiz ne varsa Yeni Zelanda'nın yanındayız. Tanrı herkesi korusun!"
Pompeo'nun mesajına tepki
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ise Müslüman veya cami kelimelerini kullanmadan taziye mesajı yayımlaması tepki çekti.
My condolences to the grieving families of the victims in Christchurch, New Zealand. No one should have to fear such violence in their place of worship. The American people mourn this tragedy together with our friends in New Zealand.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 15 Mart 2019
Pompeo, açıklamasında, "Christchurch, Yeni Zelanda'daki mağdurların yas tutan ailelerine başsağlığı dilerim. Hiç kimse ibadet yerlerinde böyle bir şiddetten korkmamalıdır. Amerikan halkı, Yeni Zelanda'daki arkadaşlarımızla birlikte bu trajedi için yas tutuyor." ifadelerine yer verdi.
Pompeo'nun saldırıyı terörizm olarak tanımlamamasına Twitter'dan tepki yorumları geldi.
"Terör saldırısı ve nefret suçu"
Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin Yeni Zelanda yetkilileri ile iş birliği içinde olduklarını söyledi.
Bolton, "Yeni Zelanda'da terör saldırısı ve nefret suçu gibi görünen bu saldırıdan oldukça rahatsızız. Oradaki büyükelçiliğimiz ile geceden beri irtibattayız ve detayları öğreniyoruz. Oldukça endişeliyiz ve konuyu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, Christchurch kentinde 2 camiye yerel saatle 13.40 ve 13.50'de düzenlenen saldırıların "terör saldırısı" olduğunu vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.