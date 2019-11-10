Fatih'te silahlı saldırı
Fatih'teki silahlı saldırıda ağır yaralanan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimaiti Aierken, hayatını kaybetti.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Fatih'te Turgut Özal Millet Caddesi'ndeki bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimaiti Aierken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Olay yerine araçla gelen şüpheliler, saldırının ardından yine aynı araçla otelin önünden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Uygur Türkü Saimaiti Aierken hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.