Euro
10.20
Dolar
8.35
BIST 100
1,460.37
Altın
1,866.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı

Fatih'in tarihi mahallelerinden Ayvansaray'da bulunan 5 katlı bina, kolonlarının çatlaması üzerine tahliye edildi.

Taha Erham Keleş   | 18.05.2021
Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı Fotoğraf: Taha Erham Keleş/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Tarihi Yarımada'da sur içinde kalan mahallelerden biri olan Ayvansaray Sulu Sokak'taki 5 katlı apartmanın kolonlarında, henüz belirlenemeyen nedenle çatlak oluştu.

Durumun fark edilmesi üzerine apartman sakinleri binayı boşalttı.

Binada 10 dairenin bulunduğu, 7'sinde vatandaşların ikamet ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 586 bin 471'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 500 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da son 24 saatte 310 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
BAT, kar amacı gütmeyen Kovid-19 aday aşısında insan testlerine başlıyor
Kovid-19'u yenen ebe Çanlı: Ciğerlerinize sanki iğne batmış gibi oluyor

Benzer haberler

Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı

Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı