Dolar
17.59
Euro
18.01
Altın
1,708.03
ETH/USDT
1,530.00
BTC/USDT
23,347.00
BIST 100
2,511.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından batan teknede kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı
logo
Gündem

İstanbul'da arızalanan metrobüs araç yoğunluğu oluşturdu

İstanbul'da Eyüpsultan mevkisindeki Ayvansaray durağında arızalanan metrobüs, uzun araç kuyruğuna yol açtı.

Taha Erham Keleş   | 20.07.2022
İstanbul'da arızalanan metrobüs araç yoğunluğu oluşturdu

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyir halindeki metrobüs, Ayvansaray durağında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Metrobüsteki yolcular tahliye edilirken, arıza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde araç yoğunluğu meydana geldi, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Arızalanan metrobüsün duraktan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Abant Milli Parkı'nda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetleri sonlandırıldı
Düzce'de üzerlerine kimyasal madde sıçrayan 3 işçi ağır yaralandı
Marmara'da haziran yağışları geçen yıla göre yüzde 25 azaldı
Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildi
'Çayır tırtılı'na karşı derin sürüm ve yabancı ot mücadelesi önerisi

Benzer haberler

İstanbul'da arızalanan metrobüs araç yoğunluğu oluşturdu

İstanbul'da arızalanan metrobüs araç yoğunluğu oluşturdu