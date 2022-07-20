İstanbul'da arızalanan metrobüs araç yoğunluğu oluşturdu
İstanbul'da Eyüpsultan mevkisindeki Ayvansaray durağında arızalanan metrobüs, uzun araç kuyruğuna yol açtı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyir halindeki metrobüs, Ayvansaray durağında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.
Metrobüsteki yolcular tahliye edilirken, arıza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde araç yoğunluğu meydana geldi, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.
Arızalanan metrobüsün duraktan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
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