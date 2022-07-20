Dolar
17.59
Euro
18.01
Altın
1,708.96
ETH/USDT
1,535.00
BTC/USDT
23,440.00
BIST 100
2,511.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından batan teknede kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı
logo
Gündem

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünü kutladı.

Sefa Şahin   | 20.07.2022
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü paylaşımı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Rum teröristlerin Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamlarını durduran Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Türk yurdu olan Kıbrıs'ta hiçbir soydaşımızı dün yalnız bırakmadığımız gibi bugün de bırakmadık ve bırakmayacağız."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Abant Milli Parkı'nda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetleri sonlandırıldı
Düzce'de üzerlerine kimyasal madde sıçrayan 3 işçi ağır yaralandı
Azerbaycan gazının Avrupa'ya ulaşmasında kilit ülke Türkiye
Marmara'da haziran yağışları geçen yıla göre yüzde 25 azaldı
Binbaşı Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirildi

Benzer haberler

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü paylaşımı

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü paylaşımı

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümüne özel video

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından FETÖ ile mücadele açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından FETÖ ile mücadele açıklaması