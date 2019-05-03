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Fahrettin Altun'dan ABD'ye basın özgürlüğü yanıtı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun "ABD’nin basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakması konusunda ısrarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Emre Aytekin   | 03.05.2019
Fahrettin Altun'dan ABD'ye basın özgürlüğü yanıtı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Twitter'dan yaptığı paylaşıma "ABD’nin basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakması konusunda ısrarımızı sürdüreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Altun, Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaştığı "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kendi hesabı üzerinden şöyle yanıtladı:

"ABD'nin basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakması konusunda ısrarımızı sürdüreceğiz. Washington, diğer ülkeleri suçlamak yerine aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi uzun zamandır devam eden sorunlarına odaklanmalıdır."


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