Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.67
Dolar
5.98
BIST 100
93,845.68
Altın
1,271.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çamlıca Camii açılıyor
logo
Türkiye

Harran Ovası suyla buluştu

Havaların ısınmasıyla birlikte Atatürk Barajı'ndan Harran Ovası'na su verilmeye başlandı.

Halil Fidan   | 03.05.2019
Harran Ovası suyla buluştu

Şanlıurfa

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'nın Harran Ovası'ndaki bereketli topraklarına Atatürk Barajı'ndan yılın ilk suyu verilmeye başlandı.

Ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'nın ardından üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaşması sayesinde pamuk üretiminin yüzde 45'ini, mercimeğin yüzde 38'ini, buğdayın yüzde 10'unu, arpa üretiminin ise yüzde 13'ünü karşılar hale geldi.

DSİ 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla birlikte Atatürk Barajı tünellerinin kapakları açılarak, kanallar vasıtasıyla Harran Ovası'na su verilmeye başlandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Sulama mevsiminin açılmasıyla birlikte Harran Ovası'na su vermeye başladık. Harran Ovası'nda yaklaşık 2 milyon dekar alan suyla buluşacak." ifadesini kullandı.

Bölgenin kalkınması, refah seviyesinin yükselmesi, işsizliğin ve terör olaylarının azaltılması adına, bölgenin makus talihini değiştirecek GAP'ın hız kesmeden devam ettiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"GAP'ın en önemli illerinden biri de Şanlıurfa'dır. Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 2 milyon 657 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 1,149 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Yakın bir gelecekte Şanlıurfa'yı ülkemizin ve dünyanın önemli bir gıda üretim üssü haline getirmek için sulama yatırımlarını gece gündüz devam ettiriyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

GAP kadınının el emeği yurt dışında da pazarlanacak

GAP kadınının el emeği yurt dışında da pazarlanacak