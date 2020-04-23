Evde 23 Nisan heyecanı
Kovid-19 salgını nedeniyle çocuklarıyla günlerini "Hayat Eve Sığar" diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmuyor.
Ankara
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocuklarıyla günlerini "Hayat Eve Sığar" diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmuyor.
Aileler kendi imkanlarıyla ve evde bulunan kırtasiye malzemeleriyle çocukları için 23 Nisan süslemeleri yaptılar.
Öğrenciler halk oyunları gösterilerinin evlerinde hazırladıkları video klibini paylaştı
Elazığ'da Şehit Önder Ortaokulu öğrencileri, halk oyunları gösterisini evlerinde hazırladıkları video kliple sergiledi.
Tedbirler kapsamında evlerinde kalan öğrenciler, daha önce hazırlıklarını yaptıkları halk oyunları gösterisinin görüntülerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda paylaşmak için harekete geçti.
Öğrenciler, evlerinde Türk bayraklarının önünde öğretmenleri ile video konferans ve WhatsApp'tan online yardım alarak hazırlık yaptı.
Öğrencilerin, yöresel kıyafetlerle sergiledikleri halk oyunlarının görüntüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında sosyal medyada paylaşıldı.
Minikler videoda "Evde kal." çağrısı da yaptı.
Çinli çocuklar "Face-Changing sanatı"yla Türk çocuklarının 23 Nisan bayramını kutladı
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından beri Beyoğlu ile kardeş şehir olan Chengdu'da yaşayan Çinli çocuklar, yöreye özgü Sichuan operasına ait özel Face-Changing sanatıyla çocuk bayramını kutladı.
Çinli çocukların hazırladıkları videoda, Türk çocuklara verdikleri mesaj şu şekilde:
"Virüs hepimizi karantiya aldı ama bu asla arkadaşlığımızı engelleyemeyecek. Zorlu kış geçti ve beklendiği üzere ılık bahar geldi. En içten şekilde inanıyoruz ki eninde sonunda Kovid-19'a karşı verdiğimiz savaşı kalbimizdeki sevgi ve umutla kazanacağız. Birlikte çalıştığımız ve birbirimizi desteklediğimiz sürece dört gözle bir sonraki baharda çiçeklerin tam açtığı zaman sizinle Uluslararası Çocuk Bayramı'nı kutlamayı bekliyoruz. Mutlu çocuk bayramları, mutlu Türkiye."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.