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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'da rüzgarın kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Merve Özlem Çakır   | 23.04.2020
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Denizli, Hatay ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Ağrı, Kars ve Ardahan’ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 - 5 derece azalacak

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 - 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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