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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 23 Nisan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sevgili çocuklar, bu bayram sokağa çıkmıyoruz, 100'üncü yıl coşkumuzu evlerimizde yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Sertan Usul   | 23.04.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 23 Nisan paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'de ve Meclis'in kurulmasında emeği geçen tüm kahramanları minnet ve şükranla yad eden Oktay, "Sevgili çocuklar, bu bayram sokağa çıkmıyoruz, 100'üncü yıl coşkumuzu evlerimizde yaşıyoruz. Sağlıcakla kalın, bu bayram evde kalın." ifadelerine yer verdi.

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