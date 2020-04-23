Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 23 Nisan paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sevgili çocuklar, bu bayram sokağa çıkmıyoruz, 100'üncü yıl coşkumuzu evlerimizde yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını belirtti.
TBMM’nin 100. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 23, 2020
en içten duygularımla kutluyorum.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizde ve meclisimizin kurulmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı minnet ve şükranla yâd ediyorum.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'de ve Meclis'in kurulmasında emeği geçen tüm kahramanları minnet ve şükranla yad eden Oktay, "Sevgili çocuklar, bu bayram sokağa çıkmıyoruz, 100'üncü yıl coşkumuzu evlerimizde yaşıyoruz. Sağlıcakla kalın, bu bayram evde kalın." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.