Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.02
Dolar
5.30
BIST 100
104,330.10
Altın
1,327.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş Pendik'te
logo
Türkiye

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'a 10 yıl hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'u FETÖ üyeliğinden 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Kemal Karadağ  | 25.02.2019
Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'a 10 yıl hapis

Ankara

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, sanık eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Akkuş'un avukatları da hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Akkuş, örgüt üyeliği iddialarını reddetti.

Akkuş, savunmasının ardından son sözleri sorulması üzerine, suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

Karar

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Akkuş'a "FETÖ'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza yarı oranında artırılarak 10 yıl 15 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 10 yıl 3 ay 22 güne indirildi.

Mahkeme heyeti, Akkuş'un tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir’de değişim mümkün mü?
Çatışan ve çelişen ilgiler kesişiminde Kafkasya
ABD'nin Venezuela'yı 'işgal stratejisinde' kritik gün
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan

Benzer haberler

FETÖ'cü Kemal Öksüz bugün hakim karşısına çıkıyor

FETÖ'cü Kemal Öksüz bugün hakim karşısına çıkıyor

İstanbul'da Bylock kullanıcısı 57 şüpheliye gözaltı kararı

Yargıtay Başkanlığına Cirit yeniden seçildi

FETÖ'nün sözde 'sıkıyönetim komutanı' her şeyi inkar etti

FETÖ'nün sözde 'sıkıyönetim komutanı' her şeyi inkar etti
FETÖ sanığının 'akıl oyunu' tutmadı

FETÖ sanığının 'akıl oyunu' tutmadı
Tanıklar darbe sanıklarının FETÖ bağını anlattı

Tanıklar darbe sanıklarının FETÖ bağını anlattı