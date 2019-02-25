Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Mısır'daki idamlara tepki
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Mısır'da darbe karşıtı 9 gencin haksız yere öldürüldüğünü belirterek, idam edilmelerine tepki gösterdi.
İstanbul
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Mısır'da kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeleri için işkenceyle itirafa zorlanan 9 masum gencin idam edilmesinin üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.
Haksız ve zalim kararlar alan hâkimlerin bu kişilerin infazına ortak olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2019'a gelindiğinde olay henüz hayatlarının baharında 9 gencin idam edilmesine kadar vardı. Mısır tarihinde en çok bu rejim döneminde siyasi intikam infazları yapıldı."
Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları 20 Şubat'ta infaz edilmişti.
Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Başsavcı Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.