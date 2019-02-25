'Bulgaristan'daki tatbikat, ABD'nin Rusya'ya karşı kuşatma politikasıdır'

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu, Bulgaristan'da 400 ABD askerinin katılımıyla başlatılan tatbikatın, Rusya'ya karşı kuşatma ve caydırma politikası olduğunu belirtti.

Uzmanlar, Bulgaristan'da 400 ABD askerinin katılımıyla 23 Şubat'ta başlatılan ve 8 ay sürecek askeri tatbikatla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu, Rusya'nın, 2014'te Ukrayna'yı ilhak ettikten sonra ilk önce Karadeniz, daha sonra ise Akdeniz'deki askeri varlığını artırdığını ifade ederek buna karşılık ABD'nin Akdeniz'deki 6. Filo'yu güçlendirdiğini söyledi.

Ateşoğlu, "Bulgaristan'daki askeri tatbikat Rusya'ya verilen bir mesaj. ABD, Rusya'ya 'Biz buradayız, senin etkinlik alanını dengelemek üzere varız' mesajını verdi. Yeni Soğuk Savaş vari olan bu durum, ABD'nin Rusya'ya karşı kuşatma ve caydırma politikasıdır. ABD böyle yaparak Rusya'nın varmış olduğu sınırların ötesine geçmesini engellemek istiyor." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı, "ABD, Avrupa'ya füze sistemleri konuşlandırırsa buna aynı şekilde karşılık veririz, yeni silahlar ve teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz." açıklamasını hatırlatan Ateşoğlu, iki taraf açısından da kuşatma ve caydırma politikalarının sürdüğünü kaydetti.

"En önemli engellerden biri Montrö Boğazlar Sözleşmesi"

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ndeki "Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelere ait savaş gemileri 21 günden fazla kalamaz" hükmüne işaret eden Prof. Dr. Ateşoğlu, şöyle devam etti:

"Romanya, NATO üyesi olduktan sonra ABD oradaki varlığını ve üslerini artırdı. Bu bağlamda, NATO'nun da Karadeniz'deki varlığını artırmak istiyor. Ancak önündeki en önemli engellerden biri Montrö Boğazlar Sözleşmesi. Sözleşmeye göre, ABD Donanmasının Karadeniz'de bayrak göstermesi 21 günle kısıtlı. ABD, Romanya ve Bulgaristan'da askeri tatbikatlarla Rusya'ya mesaj yolluyor."

Ateşoğlu, ABD'nin, kritik noktalarda kendisine tehdit olarak algıladığı Rusya, İran ve Çin gibi devletlere karşı ittifaklar kurduğunu, askeri tatbikatlar yaptığını ve sahadaki devlet dışı aktörleri kendi lehinde kullandığını vurguladı.

"ABD Rusya'yı Ukrayna'nın alt tarafında sıkıştırmaya çalışıyor"

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, ABD'nin uzun zamandır Montrö Sözleşmesi'ni ihlal ederek Karadeniz'e daha fazla kuvvet yığmak istediğini belirtti.

Köni, "ABD, Bulgaristan ve Romanya'ya, Baltık ile Balkanlarda yaptığı gibi karadan asker yığmak istiyor. Böylece Rusya'yı Ukrayna'nın alt tarafında sıkıştırmaya çalışıyor. Karadeniz üzerinden sürekli uçuşlar da yapılıyor, Ruslar da buna karşı uçuşla karşılık veriyor. Bu ABD'nin özellikle Ukrayna üzerinden Rusya Karadeniz ve Baltık'ta sıkıştırma politikasıdır." dedi.

Türkiye'nin herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin uygulanmasına destek verdiğini belirten Köni, "ABD Suriye'den çekilmeden önce Rusya'ya 'bak burada da tehlikeli olaylar var, Suriye ile çok oynama' mesajını veriyor. ABD çok yönlü bir sıkıştırma politikası uyguluyor." ifadesini kullandı.

Hasan Köni, ABD'nin askerlerini geri çekerken, Karadeniz ve Baltık'ta Rusya'yı, Pasifik bölgesinde de Çin'i sıkıştırdığına dikkati çekti.

Köni, "ABD'nin bu yeni sıkıştırma politikasına Rusya, 'sen oraya füze yerleştirirsen, ben de Avrupa'ya en yakın yerlere füze yerleştiririm' diye karşılık verdi. Bu şekilde birbirlerini dengeliyorlar." diye konuştu.

ABD tatbikatı

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Novo Selo Amerikan-Bulgar Kara Kuvvetleri poligonunda 23 Şubat'ta tatbikat başlatıldı. ABD Silahlı Kuvvetleri, Avrupa güçlerinden 400 personelin yanı sıra tam teşekküllü M2A3 Bradley, UH-60 Blackhawk ve HH-60 Pave Hawk helikopterleri, M1064 mayın atar zırhlı araçları ve diğer silahları kademeli olarak Novo Selo'da konuşlandıracak.

Bulgar Kara Kuvvetleri personelinin de katıldığı tatbikatta atış ve uçuşlar gerçekleştirilecek.

Senaryosuna ilişkin bilgi verilmeyen tatbikat, 19 Ekim'de sona erecek.

Bulgaristan'da 1962'de kurulan Novo Selo Kara Kuvvetleri Askeri Üssü, 2008'de ABD Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulmuştu.