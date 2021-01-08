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Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkındaki iddianame kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP'li Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tanju Özkaya,Serdar Açıl   | 08.01.2021
Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkındaki iddianame kabul edildi

Ankara

İddianamede, Çelik hakkında, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.

Tutuksuz sanık Çelik, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulunca dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Çelik hakkında daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmıştı. Savcılık talimatıyla polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından soruşturmayı yürüten Başsavcı vekiline ifade vermişti.

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