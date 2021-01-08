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İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

İstanbul genelinde yarın sağanak geçişleri beklenirken, yağışların özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası genelinde etkili olması tahmin ediliyor.

Mücahit Türetken,İzzet Taşkıran   | 08.01.2021
İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

Istanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji ve AKOM’un verileri ışığında, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin, bugün akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi öngörülüyor. 

Sistemin etkisiyle lodosun akşam saatlerinden itibaren kuvvetleneceği, rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul genelinde yarın sağanak geçişleri öngörülürken, yağışların özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası genelinde etkili olması bekleniyor.

Yağışların pazar akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, ancak Marmara Bölgesi'nin gelecek hafta yeni sistemlerin etkine girmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 15 derece

Lodos nedeniyle yarın 15 derece civarında olması beklenen sıcaklıkların, pazar günü rüzgarın kuzeyli yönlere dönmesiyle 10 derece civarına gerileyeceği öngörülüyor.

Öte yandan, 14 Ocak ve sonrasında, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor.




















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